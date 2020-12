Sanremo 2021 e il pubblico sulla nave | risponde Amadeus

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 29 dicembre 2020) Ci sarà ilin sala a? E come si procederà per mettere tutto in sicurezza? Ad alcune di queste domande ha risposto oggi. I giornalisti hanno approfittato della conferenza stampa di presentazione de L’anno che verrà, la serata evento che farà compagnia aldi Rai 1 nella notte tra san Silvestro e Capodanno. E Amedeus non si è tirato indietro, cercando di fare chiarezza e provando anche a spiegare come potrebbe. In queste ultime settimane si è molto parlato della possibilità di avere ilsu unaper tutte e 5 le serate, che si muoverebbe solo poi per raggiungere il Festival. Ma non sarebbe più semplice, per dire, pensare di ospitare a, persone magari ...