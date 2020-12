Il vaccino AstraZeneca «non arriverà prima di gennaio» | ecco perché è una cattiva notizia

(Di martedì 29 dicembre 2020) L’approvazione deldiè «improbabile» entra il mese di, ha detto il vice direttore esecutivo dell’Agenzia europea del farmaco, Noel Wathion: e per l’Italia è una pessima

E’ “improbabile” che l’Ema riesca a dare il via libera al vaccino AstraZeneca/Oxford a gennaio. Lo sostiene il vice direttore esecutivo dell’Agenzia europea del farmaco, Noel Wathion, in un’intervista ...Per il momento si tratta di truffe, ma secondo l’esperto «non è escluso che nei prossimi mesi siano reperibili anche dosi sottratte alle regolari catene di distribuzione» ...