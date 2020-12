D’Amato | V-Day concluso | da domani altre 47 970 dosi

Leggi su romadailynews

(Di martedì 29 dicembre 2020) Roma – “Con le Asl di Latina, Frosinone e la rovincia di Roma, nonche’ le aziende ospedaliere romane, si e’ conclusa la tre giorni del V-day. Sono state completate tutte le 955 somministrazioni previste, senza alcuna reazione avversa”. Cosi’ in una nota l’assessore alla Sanita’ del Lazio, Alessio. “Tutto si e’ svolto regolarmente e c’e’ una grande adesione e coinvolgimento degli operatori sanitari con punte del 90%- spiega- Chi e’ stato in prima linea e ha visto la morte in faccia trova lunare la discussione sull’utilita’ del vaccino”. Per quanto riguarda l’arrivo degli altri vaccini “la prossima fornitura, comunicata dagli uffici del commissario, sara’ a partire da, con 41 scatole del vaccino anti covid per 7.995 fiale e pari a 47.970di vaccino, tenendo gia’ conto della disposizione di ...