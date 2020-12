Coronavirus, un decesso a Sturno e 4 positivi. (Di martedì 29 dicembre 2020) Il dato sui tamponi non permette di tracciare un bilancio delle prime festività in provincia di Avellino. I test effettuati, comunica l'Asl, sono 118 nelle ultime 24 ore. Ci sono 4 positivi al Covid-... Leggi su gazzettadiavellino (Di martedì 29 dicembre 2020) Il dato sui tamponi non permette di tracciare un bilancio delle prime festività in provincia di Avellino. I test effettuati, comunica l'Asl, sono 118 nelle ultime 24 ore. Ci sono 4al Covid-...

GazzettAvellino : Coronavirus, un decesso a Sturno e 4 positivi. - VoceCamuna : #Coronavirus, in quattro giorni 39 nuovi casi - ABRUZZOLIVETV : #Coronavirus. Un #decesso a #SantaMariaImbaro. L'uomo era stato ricoverato a #Medicina a #Lanciano #abruzzo #cronaca - CasilinaNews : Nuovo decesso causato dal Coronavirus nel territorio di Nettuno - ValdichianaI : Coronavirus: 11 nuovi casi nell'aretino, 48 in degenza covid, 18 in terapia intensiva, 11 persone guarite, nessun d… -