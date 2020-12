ABI | Sabatini | su definizione di default attività iniziata nel 2015

Leggi su quifinanza

(Di martedì 29 dicembre 2020) (Teleborsa) – ABI è sempre stata in prima linea nelle discussioni in merito alle nuove regole in materia di nuove regole sul. È quanto ha sottolineato il Direttore Generale dell’Associazione dei Bancari Italiani, Giovanni. Infatti, nell’apprezzare l’intensificarsi delle posizioni volte a sostenere una urgente modifica delle regole europee contenute nelle linee guida dell’EBA in materia,ha sottolineato che “sin dal settembre del, momento in cui sono state avviate da parte dell’EBA ledirette alladelle nuove regole in materia di, l’ABI ha evidenziato con forza nelle risposte alle consultazioni pubbliche l’eccessiva rigidità delle soglie indicate dall’EBA e le potenziali ricadute negative e i rischi connessi ...