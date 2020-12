Le novità che vedremo su Amazon Prime Video nel 2021 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il 2020 non è ancora finito ma già abbiamo l’opportunità di dare un’occhiata a ciò che potremo vedere, a livello di serie e produzioni televisive, il prossimo anno. Ad aprire le danze con le anticipazioni sul 2021 è Amazon Prime Video, i cui prossimi mesi saranno caratterizzati da numerose produzioni originali italiane. Si parte per esempio con Lol: Chi ride è fuori, show condotto da Fedez e Mara Maionchi con protagonisti dieci comici (fra cui Elio, Caterina Guzzanti, i Jackall, Michela Giraud). Sul fronte dei programmi d’intrattenimento ci saranno poi Dinner Club, il travelog culinario di Carlo Cracco, la sitcom Vita da Carlo con Carlo Verdone e la seconda stagione di Celebrity Hunted mentre a livello seriale Amazon co-produrrà con Mediaset e Lotus Production Tutta colpa di Freud, adattamento ... Leggi su wired (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il 2020 non è ancora finito ma già abbiamo l’opportunità di dare un’occhiata a ciò che potremo vedere, a livello di serie e produzioni televisive, il prossimo anno. Ad aprire le danze con le anticipazioni sul, i cui prossimi mesi saranno caratterizzati da numerose produzioni originali italiane. Si parte per esempio con Lol: Chi ride è fuori, show condotto da Fedez e Mara Maionchi con protagonisti dieci comici (fra cui Elio, Caterina Guzzanti, i Jackall, Michela Giraud). Sul fronte dei programmi d’intrattenimento ci saranno poi Dinner Club, il travelog culinario di Carlo Cracco, la sitcom Vita da Carlo con Carlo Verdone e la seconda stagione di Celebrity Hunted mentre a livello serialeco-produrrà con Mediaset e Lotus Production Tutta colpa di Freud, adattamento ...

