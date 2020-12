GF Vip 5, la famiglia di Pierpaolo Pretelli si scaglia contro Giulia Salemi (Di lunedì 28 dicembre 2020) Mentre sul web e sui social impazzano gli ultimi gossip sul rapporto tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, che complice il bacio (dato per un gioco del Grande Fratello Vip 5) dello scorso week-end sta diventando sempre più intimo, a esprimersi in merito sono stati anche alcuni parenti dell’ex velino di Striscia la Notizia. Nella fattispecie, il padre e la zia. E se il primo a quanto pare continua a fare il tifo per il figlio assieme a Elisabetta Gregoraci, pubblicando foto che li ritraggono insieme e ri-postando video dei loro fan club “Gregorelli”, la zia di Pretelli è andata oltre. Sempre con un lunghissimo post su Instagram, la donna invitato gli autori a organizzare un confronto senza le telecamere tra il nipote e l’ex moglie di Flavio Briatore. Ma non finisce qui, perché sempre nel post, la zia ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 28 dicembre 2020) Mentre sul web e sui social impazzano gli ultimi gossip sul rapporto tra, che complice il bacio (dato per un gioco del Grande Fratello Vip 5) dello scorso week-end sta diventando sempre più intimo, a esprimersi in merito sono stati anche alcuni parenti dell’ex velino di Striscia la Notizia. Nella fattispecie, il padre e la zia. E se il primo a quanto pare continua a fare il tifo per il figlio assieme a Elisabetta Gregoraci, pubblicando foto che li ritraggono insieme e ri-postando video dei loro fan club “Gregorelli”, la zia diè andata oltre. Sempre con un lunghissimo post su Instagram, la donna invitato gli autori a organizzare un confronto senza le telecamere tra il nipote e l’ex moglie di Flavio Briatore. Ma non finisce qui, perché sempre nel post, la zia ...

Vipdeldivano : RT @SereNere_46: @Vipdeldivano NON È VERO NIENTE, SCHERZAVO AMICI, VIP E FAMIGLIA SONO BRUTTI E CATTIVI E NON SONO PER NIENTE GENTILI. - SereNere_46 : @Vipdeldivano NON È VERO NIENTE, SCHERZAVO AMICI, VIP E FAMIGLIA SONO BRUTTI E CATTIVI E NON SONO PER NIENTE GENTILI. - Barby_VIP : @apeumgra Lui ragiona...ma lei cosa si lamenta?? Meglio non vederlo per qualche giorno che poi infettare tutti...>.… - infoitcultura : Natale Vip, da Fedez e Chiara Ferragni a Elisabetta Gregoraci: tutti in famiglia nel rispetto delle regole - infoitcultura : Il Natale dei vip | da soli o in famiglia gli auguri ai follower sui social | da Fedez-Ferragni alla Hunziker | le… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip famiglia Social Vip, anche per i famosi è un Natale in famiglia Il Secolo XIX Frangivento alla conquista di Abu Dhabi e Dubai

L’hypercar Asfanè dei fratelli Pirolo esposta durante il Gran premio di Formula 1: «Apriremo due showroom per far conoscere e sviluppare il nostro marchio» ...

Elisabetta Gregoraci fa una rivelazione inaspettata sul Grande Fratello Vip

Elisabetta Gregoraci, ormai fuori dal Grande Fratello Vip, fa alcune importanti rivelazioni sulla sua avventura e sui suoi compagni ...

L’hypercar Asfanè dei fratelli Pirolo esposta durante il Gran premio di Formula 1: «Apriremo due showroom per far conoscere e sviluppare il nostro marchio» ...Elisabetta Gregoraci, ormai fuori dal Grande Fratello Vip, fa alcune importanti rivelazioni sulla sua avventura e sui suoi compagni ...