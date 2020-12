Vaccino anti Covid, Speranza: “È la chiave per uscire da questa difficile pagina di storia”. Zingaretti: “Sia libero e gratuito per tutti” (Di domenica 27 dicembre 2020) “Serviranno ancora settimane di lavoro. Ci sarà da resistere e combattere con gli strumenti che abbiamo imparato a conoscere in queste settimane. Ma oggi c’è un Vaccino per vincere questa battaglia”. A sottolinearlo il ministro della Salute, Roberto Speranza, allo Spallanzani dopo le prime vaccinazioni in Italia. “Servirà ancora tempo, prudenza e cautela. In questi mesi gli italiani hanno dimostrato di essere all’altezza della sfida e lo dimostreranno di nuovo. Insieme vinceremo la sfida”. Accanto a lui, nel corso del punto stampa per il Vaccine Day a Roma, anche il commissario per l’emergenza, Domenico Arcuri, e il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti: “Il 29 gennaio 2020 arrivarono allo Spallanzani i primi due turisti cinesi malati di Covid ed è iniziata la tragedia che conosciamo. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020) “Serviranno ancora settimane di lavoro. Ci sarà da resistere e combattere con gli strumenti che abbiamo imparato a conoscere in queste settimane. Ma oggi c’è unper vincerebattaglia”. A sottolinearlo il ministro della Salute, Roberto, allo Spallanzani dopo le prime vaccinazioni in Italia. “Servirà ancora tempo, prudenza e cautela. In questi mesi gli italiani hanno dimostrato di essere all’altezza della sfida e lo dimostreranno di nuovo. Insieme vinceremo la sfida”. Accanto a lui, nel corso del punto stampa per il Vaccine Day a Roma, anche il commissario per l’emergenza, Domenico Arcuri, e il presidente della regione Lazio, Nicola: “Il 29 gennaio 2020 arrivarono allo Spallanzani i primi due turisti cinesi malati died è iniziata la tragedia che conosciamo. ...

