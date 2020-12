Covid, tra i primi vaccinati a Genova anche ospiti e operatori di una Rsa: “Hanno aderito tutti. Ora vediamo finalmente la fine del tunnel” – Video (Di domenica 27 dicembre 2020) Sono partiti da Villa Marta di Betania, residenza sanitaria assistenziale sulle alture di Genova, le prime vaccinazioni anti-Covid destinate a ospiti e operatori delle Rsa in Liguria. “Hanno scelto noi per questa primissima tranche perché è una struttura piccola con ospiti in buona salute – spiega a ilfattoquotidiano.it Romolo Benvenuto, che gestisce la casa di riposo con il ‘Gruppo Insieme’ – siamo stati vaccinati in 48 tra operatori, dipendenti e ospiti. Non mi aspettavo un’adesione totale in così poco tempo ma è evidente che se tutti Hanno aderito con entusiasmo è segno che il vaccino rappresenta davvero la speranza di liberazione dall’incubo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020) Sono partiti da Villa Marta di Betania, residenza sanitaria assistenziale sulle alture di, le prime vaccinazioni anti-destinate adelle Rsa in Liguria. “scelto noi per questassima trperché è una struttura piccola conin buona salute – spiega a ilfattoquotidiano.it Romolo Benvenuto, che gestisce la casa di riposo con il ‘Gruppo Insieme’ – siamo statiin 48 tra, dipendenti e. Non mi aspettavo un’adesione totale in così poco tempo ma è evidente che secon entusiasmo è segno che il vaccino rappresenta davvero la speranza di liberazione dall’incubo ...

TizianaFerrario : Sarebbe utile sapere i criteri su chi si deve vaccinare. Negli Usa una mia amica dopo il vaccino ha ricevuto un ce… - micheleemiliano : È LA SIGNORA MARIA CALDARULO, 94 ANNI, LA PRIMA OSPITE DI UNA RSA AD ESSERE VACCINATA IN PUGLIA La donna è ospite d… - capuanogio : Crosetti su #Repubblica: la frattura istituzionale tra #Coni e #Figc porta a un verdetto che mette a rischio il cam… - soleterramare : RT @LaNotiziaTweet: Altri 470mila #vaccini anti-Covid arriveranno in Italia il 30 dicembre. #Arcuri: “Nel primo trimestre 9 milioni di dosi… - lucialofano : RT @micheleemiliano: È LA SIGNORA MARIA CALDARULO, 94 ANNI, LA PRIMA OSPITE DI UNA RSA AD ESSERE VACCINATA IN PUGLIA La donna è ospite di V… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid tra Un medico specializzando e un disinfettore saranno tra i primi vaccinati Covid in Liguria: “Farlo è un… Il Fatto Quotidiano Neymar, l'ultima follia: 500 invitati al party a Rio de Janeiro. Violate le norme anti-Covid

Bufera su Neymar: il 28enne attaccante brasiliano del Paris Saint Germain avrebbe infatti organizzato un party di cinque giorni con ben 500 invitati per salutare il Capodanno in un resort vicino ...

Coronavirus: Zingaretti, 'come ricorda il Papa vaccino a tutti, impegnati per questo'

Roma, 27 dic (Adnkronos) - "La vaccinazione di massa inizierà tra alcuni mesi, prima di allora saremo ancora vulnerabili e quindi dovremo continuare a seguire le regole con responsabilità. Il vaccino ...

Bufera su Neymar: il 28enne attaccante brasiliano del Paris Saint Germain avrebbe infatti organizzato un party di cinque giorni con ben 500 invitati per salutare il Capodanno in un resort vicino ...Roma, 27 dic (Adnkronos) - "La vaccinazione di massa inizierà tra alcuni mesi, prima di allora saremo ancora vulnerabili e quindi dovremo continuare a seguire le regole con responsabilità. Il vaccino ...