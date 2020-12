Covid-19, l’esito dei tamponi processati oggi al San Pio (Di domenica 27 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’A.O.R.N. “San Pio” ha processato nella giornata di oggi 210 tamponi, dei quali 21 sono risultati positivi. Dei ventuno positivi, 10 rappresentano nuovi casi, relativi a 9 soggetti residenti nella provincia di Benevento e ad un soggetto residente in altra provincia, mentre gli altri 11 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 27 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’A.O.R.N. “San Pio” ha processato nella giornata di210, dei quali 21 sono risultati positivi. Dei ventuno positivi, 10 rappresentano nuovi casi, relativi a 9 soggetti residenti nella provincia di Benevento e ad un soggetto residente in altra provincia, mentre gli altri 11 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

ImCiccio : @nonsonoioseitu @Ruffino_Lorenzo In realtà quello Moderna (simile a quello Pfizer, per questo credo che l’esito sia… - RafaeleFigliola : RT @VaeVictis: Amica riporta caso d’amico 70enne morto ieri. Ricoverato 7 gg fa per pericardite, dovevano operarlo. A seguito di casi di co… - scaccomatto68 : @MaurizioBarret @Mrtwoo0 @sscnapoli @ADeLaurentiis Riepilogo, il Genova viene a Napoli con 19 contagiati, invece di… - Nuotomania : DA - iltirreno : ?? La storia / Il volontario dell’Auser è finalmente guarito: ricoverato a Livorno per quasi trenta giorni, è stato… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’esito Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid di oggi 24 dicembre Corriere della Sera