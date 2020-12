Uomini e Donne, Nicola M. accusato di complotto: “Qualcuno si pentirà” (Di sabato 26 dicembre 2020) Il cavaliere calabrese si sfoga dopo essere stato duramente accusato nello studio del programma insieme a Valentina e si dichiara certo del fatto che abbiano voluto farlo passare per quello che non è L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 26 dicembre 2020) Il cavaliere calabrese si sfoga dopo essere stato duramentenello studio del programma insieme a Valentina e si dichiara certo del fatto che abbiano voluto farlo passare per quello che non è L'articolo proviene da Gossip e Tv.

