Ultime Notizie Roma del 25-12-2020 ore 17 | 10

(Di venerdì 25 dicembre 2020)dailynews radiogiornale informazioni Buon pomeriggio dalla redazione Buon Natale da giù Ferrigno in apertura l’arrivo oggi in Italia la frontiera del Brennero proveniente dal Belgio del furgone con le prime 9750 dosi del vaccino anti covid Spider destinate all’Italia è stato scortato dai carabinieri in mezzo si sta dirigendo verso l’ospedale Spallanzani disuperata quota 2 milioni dei contagi in Italia dall’inizio della pandemia in aumento l’indice di trasmissibilità Vitale anche il rapporto tra positività e tamponi al 9,3% yacht in occasione del natale un regalo di Papa Francesco alla città disono stati Donati 4000 tamponi per le diagnosi del covid ricevuti pontefice come mangio della Slovenia grazie all’impegno del Vaticano in collaborazione con l’istituto di medicina solidale verranno utilizzati per far accedere alla ...