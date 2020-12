Spettacolo, 5 mln ai fornitori di beni e servizi: scade il 29 dicembre il bando Mibact (Di venerdì 25 dicembre 2020) scade il 29 dicembre il bando per presentare domanda per il ristoro degli operatori della sartoria, modisteria, parruccheria, produzione calzaturiera, attrezzeria e buffetteria che abbiano una quota superiore al 50% del fatturato derivante da forniture per lo Spettacolo. Grazie al decreto del 20 novembre firmato dal Ministro per i beni e le attivita’ culturali e per il turismo, Dario Franceschini, sono disponibili 5 milioni di euro, provenienti dalle risorse del Fondo emergenza Spettacolo, cinema e audiovisivo, istituito dal decreto Cura Italia. Potranno fare istanza di contributo gli operatori con codice Ateco principale 14.12.00, 14.13.10, 14.13.20, 14.19.29, 15.20.10, 32.99.20, 77.29.10, 77.39.94 che abbiano sede legale in Italia, siano in regola con gli obblighi in materia ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 25 dicembre 2020)il 29ilper presentare domanda per il ristoro degli operatori della sartoria, modisteria, parruccheria, produzione calzaturiera, attrezzeria e buffetteria che abbiano una quota superiore al 50% del fatturato derivante da forniture per lo. Grazie al decreto del 20 novembre firmato dal Ministro per ie le attivita’ culturali e per il turismo, Dario Franceschini, sono disponibili 5 milioni di euro, provenienti dalle risorse del Fondo emergenza, cinema e audiovisivo, istituito dal decreto Cura Italia. Potranno fare istanza di contributo gli operatori con codice Ateco principale 14.12.00, 14.13.10, 14.13.20, 14.19.29, 15.20.10, 32.99.20, 77.29.10, 77.39.94 che abbiano sede legale in Italia, siano in regola con gli obblighi in materia ...

L’assessore regionale del Turismo, Manlio Messina, ha pubblicato il decreto che assegna le somme, a seguito dell’avviso pubblicato lo scorso novembre “Interventi in favore del Turismo e dello Spettaco ...

Sono 222 i soggetti assegnatari dei circa cinque milioni di euro per sopperire alla perdita di incassi al botteghino o per la riduzione dei ricavi al netto di contributi da enti pubblici. E’ stato fir ...

Sono 222 i soggetti assegnatari dei circa cinque milioni di euro per sopperire alla perdita di incassi al botteghino o per la riduzione dei ricavi al netto di contributi da enti pubblici. E' stato fir ...