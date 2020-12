Luca Laurenti che fine ha fatto? Paolo Bonolis rompe il silenzio e terrorizza i fan (Di venerdì 25 dicembre 2020) Che fine ha fatto Luca Laurenti? Senza ombra di dubbio Luca Laurenti uno dei personaggi più amati del piccolo schermo e del mondo dello spettacolo. Il pubblico di Canale 5 sono abituati a vederlo sempre al fianco del suo caro amico e collega Paolo Bonolis. I due professionisti, infatti, lavorano insieme da tantissimi anni in trasmissioni di successo come Ciao Darwin e Avanti un altro. Mentre il marito di Sonia Bruganelli siamo abituati a vederlo sui social, soprattutto in questo ultimo periodo per via della pandemia, il Maestro romano quando non è in in tv sparisce nel nulla. Che fine ha fatto Laurenti? A svelare l’arcano ci ha pensato lo stesso conduttore capitolino qualche mese fa, dichiarando ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 25 dicembre 2020) Cheha? Senza ombra di dubbiouno dei personaggi più amati del piccolo schermo e del mondo dello spettacolo. Il pubblico di Canale 5 sono abituati a vederlo sempre al fianco del suo caro amico e collega. I due professionisti, infatti, lavorano insieme da tantissimi anni in trasmissioni di successo come Ciao Darwin e Avanti un altro. Mentre il marito di Sonia Bruganelli siamo abituati a vederlo sui social, soprattutto in questo ultimo periodo per via della pandemia, il Maestro romano quando non è in in tv sparisce nel nulla. Cheha? A svelare l’arcano ci ha pensato lo stesso conduttore capitolino qualche mese fa, dichiarando ...

