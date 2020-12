Natale 2020: i vetturini delle botticelle romane gettano la spugna e affidano i cavalli ai volontari (Di giovedì 24 dicembre 2020) Solo chi ha un grande sogno può realizzare un grande sogno, asseriva Mahatma Gandhi. Certi sogni, tuttavia, sembrano pura utopia. Poi, improvvisamente l’impossibile diventa possibile. Oggi possiamo tranquillamente affermare che la sofferenza e le lotte di un esercito di animalisti che da decenni si battono per abolire le botticelle, è finita. L’emergenza Coronavirus ha sicuramente facilitato le cose. E con il vento a favore sono arrivate loro, le volontarie dell’Associazione Ariel con il progetto “Raccolta per riscattare i cavalli delle botticelle romane”. Anna e Francesca hanno lavorato a lungo per convincere i vetturini a cedere gli animali. Ma negli ultimi tempi lo sforzo è stato minimo, dato che la categoria si mostrava già duramente provata dalla crisi del turismo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 24 dicembre 2020) Solo chi ha un grande sogno può realizzare un grande sogno, asseriva Mahatma Gandhi. Certi sogni, tuttavia, sembrano pura utopia. Poi, improvvisamente l’impossibile diventa possibile. Oggi possiamo tranquillamente affermare che la sofferenza e le lotte di un esercito di animalisti che da decenni si battono per abolire le, è finita. L’emergenza Coronavirus ha sicuramente facilitato le cose. E con il vento a favore sono arrivate loro, lee dell’Associazione Ariel con il progetto “Raccolta per riscattare i”. Anna e Francesca hanno lavorato a lungo per convincere ia cedere gli animali. Ma negli ultimi tempi lo sforzo è stato minimo, dato che la categoria si mostrava già duramente provata dalla crisi del turismo ...

