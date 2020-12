Ibrahimovic: «Milan a vita? Si vedrà. Scudetto? Bisogna avere il coraggio di sognare» (Di giovedì 24 dicembre 2020) Zlatan Ibrahimovic ha parlato al il Corriere della Sera facendo il punto tra passato, presente e futuro al Milan: ecco le sue parole Intervistato da il Corriere della Sera, Zlatan Ibrahimovic ha così parlato della propria straordinaria annata vissuta all’età di 39 anni. LEGGI LE PAROLE INTEGRALI SU MilanNEWS24 Scudetto – «Intanto dobbiamo cominciare bene il 2021. Poi andare avanti una partita alla volta, come fosse allo stesso tempo la prima e l’ultima della vita. Lo dico in un altro modo? avere voglia. Di più, avere fame: sempre, tutti i giorni, ogni momento. Scudetto? La squadra deve avere il coraggio di sognare. E io dico che può e vuole fare ancora di più. Continuerò a giocare ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Zlatanha parlato al il Corriere della Sera facendo il punto tra passato, presente e futuro al: ecco le sue parole Intervistato da il Corriere della Sera, Zlatanha così parlato della propria straordinaria annata vissuta all’età di 39 anni. LEGGI LE PAROLE INTEGRALI SUNEWS24– «Intanto dobbiamo cominciare bene il 2021. Poi andare avanti una partita alla volta, come fosse allo stesso tempo la prima e l’ultima della. Lo dico in un altro modo?voglia. Di più,fame: sempre, tutti i giorni, ogni momento.? La squadra deveildi. E io dico che può e vuole fare ancora di più. Continuerò a giocare ...

