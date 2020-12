Crisi di governo, Conte cede sulla task force per il Recovery Fund (Di giovedì 24 dicembre 2020) Risolta la questione decreto di Natale e come far festeggiare gli italiani, ecco che si materializza il vero tema della presunta Crisi di governo: il Recovery Plan. Sembra che ieri Conte si sia visto costretto a fare un passo indietro rispetto alla tanto desiderata task force, la stessa che Italia Viva ha Contestato dal primo momento. Dopo l’incontro con Teresa Bellanova, infatti, pare che Palazzo Chigi abbia ceduto. E nonostante le domande sul perchè, si evidenzia così che il vero problema delle dispute interne è sempre stato questo. >> Leggi anche: Autocertificazione di Natale, cosa scrivere quando si fa visita ad amici o parenti Crisi di governo, il vero problema è il Recovery Plan Come scrive Stefano Folli ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 24 dicembre 2020) Risolta la questione decreto di Natale e come far festeggiare gli italiani, ecco che si materializza il vero tema della presuntadi: ilPlan. Sembra che ierisi sia visto costretto a fare un passo indietro rispetto alla tanto desiderata, la stessa che Italia Viva hastato dal primo momento. Dopo l’incontro con Teresa Bellanova, infatti, pare che Palazzo Chigi abbia ceduto. E nonostante le domande sul perchè, si evidenzia così che il vero problema delle dispute interne è sempre stato questo. >> Leggi anche: Autocertificazione di Natale, cosa scrivere quando si fa visita ad amici o parentidi, il vero problema è ilPlan Come scrive Stefano Folli ...

