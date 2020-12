Chico Forti torna in Italia, è finito un incubo: la famiglia attendeva da 21 anni (Di giovedì 24 dicembre 2020) Chico Forti torna in Italia dopo ben 21 anni di carcere negli Usa. L’ex produttore televisivo, originario di Trento, nel 1998 è stato accusato dell’omicidio di Dale Pike, figlio del proprietario di un hotel di Ibiza che l’Italiano stava acquistando: nonostante si sia sempre proclamato innocente, Forti è stato condannato all’ergastolo. A dare la notizia del suo rientro in Italia è stato il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio. La famiglia del 61enne ha accolto la lieta novella come un vero e proprio miracolo di Natale. La loro battaglia è stata vinta, il governatore della Florida, Ron De Santis, ha accettato l’istanza di accesso ai benefici prevista dalla convenzione di Strasburgo, che consente di scontare la pena in ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 24 dicembre 2020)indopo ben 21di carcere negli Usa. L’ex produttore televisivo, originario di Trento, nel 1998 è stato accusato dell’omicidio di Dale Pike, figlio del proprietario di un hotel di Ibiza che l’no stava acquistando: nonostante si sia sempre proclamato innocente,è stato condannato all’ergastolo. A dare la notizia del suo rientro inè stato il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Ladel 61enne ha accolto la lieta novella come un vero e proprio miracolo di Natale. La loro battaglia è stata vinta, il governatore della Florida, Ron De Santis, ha accettato l’istanza di accesso ai benefici prevista dalla convenzione di Strasburgo, che consente di scontare la pena in ...

