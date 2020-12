Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2020 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 23 dicembre 2020)DEL 23 DICEMBREORE 08.05 SIMONE PAZZAGLIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAIN REDAZIONE SIMONE PAZZAGLIA PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA CASSIA BIS E VIA TRIONFALE SEMPRE IN ESTERNA TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA VIA PRENESTINA E LA A24; REGOLARE LA CIRCONE IN CARREGGIATA INTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL CENTRO CODE A TRATTI SULLA PRENESTINA TRA OSTERIA DELL’OSA E IL GRA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PROSEGUONO SULLA PONTINA LE CODE PER UN INCIDENTE TRA CASTAGNETTA E POMEZIA IN DIREZIONE ...