Giulia Salemi: diamo i voti all'ultimo look natalizio che ha diviso il web (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip Giulia Salemi ha indossato un abito rosso natalizio che ha diviso il web. diamo i voti all'influencer italo-persiana. È ancora una volta Giulia Salemi a far parlare di sé. L'influencer italo-persiana, nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip ha indossato un abito rosso natalizio che non ha lasciato indifferente il web. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

GrandeFratello : Tra Pierpaolo e Giulia potrebbe nascere qualcosa??? #GFVIP - SaraCannea : RT @Ivanka2424: #GFVIP Pierpaolo Petrelli uno degli uomini più stupidi sulla faccia della Terra! 3 mesi ad impazzire e piangere dietro alla… - interistadoc_ : RT @nelnomedeltrash: Non la stessa Giulia Salemi che fino ad oggi lagnava di non voler essere messa in mezzo,non voleva urla contro di lei.… - zazoomblog : “Stai attento a Giulia” urla fuori dal GF Vip: reazione della Salemi e replica di Pierpaolo (VIDEO) - #“Stai… - alex38304 : VORRESTI BUTTARE GIULIA SALEMI PIPPETTINA FUORI DALLA CASA ? #GFVIP -