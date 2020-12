Meteo, arriva la tempesta di Natale. Temporali e grandine al Centro-Sud (Di martedì 22 dicembre 2020) Piogge, rovesci e Temporali sul Nordest e al Centrosud ; un netto calo delle temperature da Nord a Sud; forte vento e neve anche a quote basse, specie al Centrosud: la tempesta di Natale, che porter ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 22 dicembre 2020) Piogge, rovesci esul Nordest e alsud ; un netto calo delle temperature da Nord a Sud; forte vento e neve anche a quote basse, specie alsud: ladi, che porter ...

genovesergio76 : Milano, arriva la 'sciabolata artica': freddo e oltre 20 centimetri di neve. Ecco le previsioni - MoliPietro : Meteo Natale e Santo Stefano – Arriva la sciabolata con tempeste di Pioggia e Neve anche quote bassissime - ADM_assdemxmi : RT @qn_giorno: Previsioni meteo: sciabolata polare a #Natale. E poi arriva la neve / LA MAPPA - ADM_assdemxmi : RT @qn_giorno: Previsioni meteo: sciabolata polare a Natale. E poi arriva la neve / LA MAPPA - Italia_Notizie : Come sarà il tempo a Natale? La «sciabolata artica», poi neve a Milano Le previsioni città per città -