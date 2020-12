In aumento nuovi casi e decessi ma scende l'indice di positività (Di martedì 22 dicembre 2020) AGI - Torna a salire il numero di contagi da coronavirus in Italia. Si registrano 13.318 nuovi casi nelle ultime 24 ore in Italia (ieri erano 10.872) per un totale dall'inizio dell'emergenza di 1.977.318. Aumenta anche il numero dei decessi, 628 (ieri 415) per un totale di 69.842 vittime dall'inizio della pandemia. È quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute. scende invece l'indice di positivita': 8% (ieri era l'12,3%). Oggi i tamponi processati sono stati quasi il doppio, 166.205, contro i 87.889 di ieri. La Regione che registra il maggior numero di nuovi contagi è il Veneto, con 3.082 casi, seguito da Lombardia con 2.278, Lazio con 1.288 ed Emilia Romagna con 1.162. Oggi in Italia sono 605.955 gli attualmente positivi, con un calo nelle ultime 24 ... Leggi su agi (Di martedì 22 dicembre 2020) AGI - Torna a salire il numero di contagi da coronavirus in Italia. Si registrano 13.318nelle ultime 24 ore in Italia (ieri erano 10.872) per un totale dall'inizio dell'emergenza di 1.977.318. Aumenta anche il numero dei, 628 (ieri 415) per un totale di 69.842 vittime dall'inizio della pandemia. È quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute.invece l'di positivita': 8% (ieri era l'12,3%). Oggi i tamponi processati sono stati quasi il doppio, 166.205, contro i 87.889 di ieri. La Regione che registra il maggior numero dicontagi è il Veneto, con 3.082, seguito da Lombardia con 2.278, Lazio con 1.288 ed Emilia Romagna con 1.162. Oggi in Italia sono 605.955 gli attualmente positivi, con un calo nelle ultime 24 ...

In aumento nuovi casi e decessi ma scende l'indice di positività

Covid, in Lombardia 2.278 nuovi positivi A Bergamo 48. Quasi 32 mila i tamponi

I guariti/dimessi sono 2.356. Per quanto riguarda le province in forte aumento Varese con 767 nuovi casi. In provincia di Bergamo i nuovi casi sono 48. Varese: 767.

Coronavirus in Calabria, 232 nuovi positivi e 5 morti. Poche le persone guarite

CATANZARO – Il numero dei nuovi positivi rimane stabili, con 232 casi nelle ultime ventiquattro ore, ma diminuiscono sensibilmente i guariti, appena 77, e i decessi si fermano a quota 5 con 434 morti ...

