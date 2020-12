Covid no limits. Il virus arriva anche in Antartide, 36 contagiati (Di martedì 22 dicembre 2020) Il coronavirus è arrivato anche in Antartide, l’unico continente finora risparmiato. E’ stato infatti confermato ieri un focolaio di SarsCov2 nella stazione di ricerca cilena Bernardo O’Higgins (sita nella parte occidentale del continente) con 36 contagiati, che sono già stati trasferiti nella città di Punta Arenas per iniziare l’isolamento. A riportarlo sono alcuni media cileni, come il quotidiano La Tercera e il sito della radio Bio Bio Chile. L’allerta di un possibile arrivo del coronavirus era già scattato la scorsa settimana, dopo che alcuni funzionari, risultati poi positivi, erano andati nella base per svolgere dei lavori. “Dei 102 test fatti nella stazione di ricerca Villa Las Estrellas e analizzati a Punta Arenas, è risultata una persona positiva al SarsCov2 e otto tracciate ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 22 dicembre 2020) Il coronatoin, l’unico continente finora risparmiato. E’ stato infatti confermato ieri un focolaio di SarsCov2 nella stazione di ricerca cilena Bernardo O’Higgins (sita nella parte occidentale del continente) con 36, che sono già stati trasferiti nella città di Punta Arenas per iniziare l’isolamento. A riportarlo sono alcuni media cileni, come il quotidiano La Tercera e il sito della radio Bio Bio Chile. L’allerta di un possibile arrivo del coronaera già scattato la scorsa settimana, dopo che alcuni funzionari, risultati poi positivi, erano andati nella base per svolgere dei lavori. “Dei 102 test fatti nella stazione di ricerca Villa Las Estrellas e analizzati a Punta Arenas, è risultata una persona positiva al SarsCov2 e otto tracciate ...

Il coronavirus è arrivato anche in Antartide, l’unico continente finora risparmiato. E’ stato infatti confermato ieri un focolaio di SarsCov2 nella stazione di ricerca cilena Bernardo O’Higgins (sita ...

Nel Kent, tra treni e camion bloccati, Boris fa le prove generali di Hard Brexit

La Gran Bretagna è stata isolata dall’Europa dopo la nuova emergenza sanitaria. Una “punizione” che fa il gioco dei falchi dell’uscita senza accordo: il paese già vive un No Deal.

Il coronavirus è arrivato anche in Antartide, l'unico continente finora risparmiato. E' stato infatti confermato ieri un focolaio di SarsCov2 nella stazione di ricerca cilena Bernardo O'Higgins (sita ...