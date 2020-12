Bolsonaro: vaccini anti-covid? E se diventi un coccodrillo? (Di martedì 22 dicembre 2020) Il presidente del Brasile Bolsonaro non nasconde la sua sfiducia nei confronti dei vaccini anti-covid. Le parole di Gene Simmons. Scettico dall’inizio della pandemia, il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha continuato a criticare i neonati vaccini anti-SARS-CoV-2. “Se diventi Superman o se a una donna inizia a crescere la barba, se un uomo inizia a L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 22 dicembre 2020) Il presidente del Brasilenon nasconde la sua sfiducia nei confronti dei. Le parole di Gene Simmons. Scettico dall’inizio della pandemia, il presidente brasiliano Jairha continuato a criticare i neonati-SARS-CoV-2. “SeSuperman o se a una donna inizia a crescere la barba, se un uomo inizia a L'articolo proviene da YesLife.it.

DmeccaMecca : Il sovranista e negazionista Bolsonaro contro i vaccini anti-Covid-19 #Bolsonaro #negazionismo #sovranismo… - ParmaPsi : RT @LiveAvanti: Check out this article: Il negazionista Bolsonaro diffida dei vaccini - - LiveAvanti : Check out this article: Il negazionista Bolsonaro diffida dei vaccini - - etica_morale : RT @07Emmedi: Bolsonaro ha acquistato i vaccini che non saranno obbligatori,però ci sarà una clausola di responsabilità da firmare cioè col… -