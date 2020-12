Manovra, pioggia di mance: fondi per bande, presepi, stoccaggio vini e Giubileo. Testo alla Camera martedì, si chiude dopo Natale (Di lunedì 21 dicembre 2020) Una pioggia di mance senza precedenti. Dai fondi per il Giubileo 2025 ai rifugi per i cani passando per il finanziamento con 3 milioni di bande musicali e jazz e i 10 milioni per lo stoccaggio dei vini di qualità. Perché durante la maratona di votazioni sugli emendamenti alla Manovra, andata in scena nel fine settimana, la commissione Bilancio della Camera non ha solo dato fondo agli 800 milioni disponibili per le modifiche ma ha anche usato quasi tutti i 3,8 miliardi del “fondo Covid”, che sarà sostituito dal nuovo scostamento di inizio anno. L’esame dell’Aula è slittato di un giorno, a martedì 22, facendo sfumare la possibilità di chiudere tutto anche al Senato prima di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Unadisenza precedenti. Daiper il2025 ai rifugi per i cani passando per il finanziamento con 3 milioni dimusicali e jazz e i 10 milioni per lodeidi qualità. Perché durante la maratona di votazioni sugli emendamenti, andata in scena nel fine settimana, la commissione Bilancio dellanon ha solo dato fondo agli 800 milioni disponibili per le modifiche ma ha anche usato quasi tutti i 3,8 miliardi del “fondo Covid”, che sarà sostituito dal nuovo scostamento di inizio anno. L’esame dell’Aula è slittato di un giorno, a22, facendo sfumare la possibilità dire tutto anche al Senato prima di ...

clikservernet : Manovra, pioggia di mance: fondi per bande, presepi, stoccaggio vini e Giubileo. Testo alla Camera martedì, si chiu… - Noovyis : (Manovra, pioggia di mance: fondi per bande, presepi, stoccaggio vini e Giubileo. Testo alla Camera martedì, si chi… - PMI_it : Manovra 2021: guida agli emendamenti approvati: Ecco i principali emendamenti approvati al testo della Legge di Bil… - Paolo1926_ : RT @mov24agosto: Manovra, tagli al Sud per finanziare la sanità. A Milano altri 145 milioni. ` Nuova pioggia di denaro per le Olimpiadi inv… - AssuntaPavone : RT @mov24agosto: Manovra, tagli al Sud per finanziare la sanità. A Milano altri 145 milioni. ` Nuova pioggia di denaro per le Olimpiadi inv… -

Ultime Notizie dalla rete : Manovra pioggia Manovra, pioggia di mance: fondi per bande, presepi, stoccaggio vini e Giubileo Il Fatto Quotidiano Manovra, dagli autonomi al turismo: pioggia di bonus e incentivi

Il testo della manovra che è stato approvato in Commissione Bilancio, e che arriverà martedì alla Camera, è una carica di nuovi bonus e incentivi, con tante micro-norme al suo interno. Dalla proroga ...

Pioggia di bonusLa manovra anti-virus cresce di 5 miliardi

Approvate 320 modifiche, il testo è atteso domani in aula alla Camera. Tra le novità, le assunzioni all’Inps, i soldi al turismo, la salvaguardia per gli esodati e altri 400 milioni per i vaccini ...

Il testo della manovra che è stato approvato in Commissione Bilancio, e che arriverà martedì alla Camera, è una carica di nuovi bonus e incentivi, con tante micro-norme al suo interno. Dalla proroga ...Approvate 320 modifiche, il testo è atteso domani in aula alla Camera. Tra le novità, le assunzioni all’Inps, i soldi al turismo, la salvaguardia per gli esodati e altri 400 milioni per i vaccini ...