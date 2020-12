Lada Niva Travel - Debutta l'erede della fuoristrada russa (Di lunedì 21 dicembre 2020) La fabbrica West Togliatti ha avviato la produzione della Lada Niva Travel, marcando così un traguardo storico per la Avtovaz. La Suv sostituisce infatti la storica Niva, prodotta in una miriade di varianti dal 1977 a oggi, della quale - a detta della Casa - circolano ancora circa 650 mila esemplari nel mondo.Deriva da una Chevrolet del 1998. La Niva Travel abbandona le forme della tre porte originale e abbraccia quelle delle sport utility attuali, con parafanghi sagomati, gruppi ottici a Led e una griglia anteriore di grandi dimensioni. Il taglio delle portiere conferma, però, che non si tratta di un progetto totalmente inedito, ma di una rivisitazione della Chevrolet Niva del 1998, ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 21 dicembre 2020) La fabbrica West Togliatti ha avviato la produzione, marcando così un traguardo storico per la Avtovaz. La Suv sostituisce infatti la storica, prodotta in una miriade di varianti dal 1977 a oggi,quale - a dettaCasa - circolano ancora circa 650 mila esemplari nel mondo.Deriva da una Chevrolet del 1998. Laabbandona le formetre porte originale e abbraccia quelle delle sport utility attuali, con parafanghi sagomati, gruppi ottici a Led e una griglia anteriore di grandi dimensioni. Il taglio delle portiere conferma, però, che non si tratta di un progetto totalmente inedito, ma di una rivisitazioneChevroletdel 1998, ...

