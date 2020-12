In centinaia bloccati a Londra Studenti e lavoratori abbandonati (Di lunedì 21 dicembre 2020) Circa 200 italiani bloccati a Londra da ieri pomeriggio dopo l'improvvisa scelta del Governo per via della "variante inglese" del Covid e la chiusura da parte di Alitalia Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 21 dicembre 2020) Circa 200 italianida ieri pomeriggio dopo l'improvvisa scelta del Governo per via della "variante inglese" del Covid e la chiusura da parte di Alitalia Segui su affaritaliani.it

Circa 200 persone bloccati a Londra da ieri pomeriggio dopo l'improvvisa scelta del Governo per via della "variante inglese" del Covid ...

