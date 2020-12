Cashback, cosa non va: basta pagare in un modo e non avere il rimborso (Di lunedì 21 dicembre 2020) Cashback, un piccolo gesto può far sfumare il rimborso degli acquisti. Ecco a cosa bisogna stare attenti al momento della registrazione Sono già tanti italiani che hanno scaricato l’app IO per accedere al servizio del Cashback che consente di ricevere il rimborso del 10% su tutti gli acquisti fatti tramite carta. C’è però un problema e non riguarda il traffico intenso dei primi giorni per scaricare l’app. In vista dell’entrata a regime fisso (la fase ora in corso dall’8 dicembre al 31 dicembre è transitoria e di prova) PagoPa, la società incaricata dal Ministero dell’Economia di gestire il servizio (la stessa che si occupa dei pagamenti per la pubblica amministrazione), ha fatto delle precisazioni. basta infatti un piccolo gesto e pur pagando senza contanti non si ... Leggi su ck12 (Di lunedì 21 dicembre 2020), un piccolo gesto può far sfumare ildegli acquisti. Ecco abisogna stare attenti al momento della registrazione Sono già tanti italiani che hanno scaricato l’app IO per accedere al servizio delche consente di ricevere ildel 10% su tutti gli acquisti fatti tramite carta. C’è però un problema e non riguarda il traffico intenso dei primi giorni per scaricare l’app. In vista dell’entrata a regime fisso (la fase ora in corso dall’8 dicembre al 31 dicembre è transitoria e di prova) PagoPa, la società incaricata dal Ministero dell’Economia di gestire il servizio (la stessa che si occupa dei pagamenti per la pubblica amministrazione), ha fatto delle precisazioni.infatti un piccolo gesto e pur pagando senza contanti non si ...

