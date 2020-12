Calcio Napoli | Insigne | “Ritiro deciso da tutti | un capitano non lascia la squadra in 10”

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Lorenzoin conferenza stampa alla presentazione del calendario ufficiale deltorna anche sull’episodio dell’espulsione contro l’Inter. “Mi auguro che sia l`anno giusto per, per la Nazionale ora c`è tempo, bisogna pensare ale alla prossima partita. Speriamo che sia l`anno buono per dare soddisfazioni ai tifosi”. Così Lorenzoin

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Napoli

NAPOLI - "Ci sono rimasto malissimo a Milano, ma soprattutto per aver lasciato la squadra in 10, un capitano non deve farlo" sono le parole di Lorenzo Insigne durante la conferenza stampa per la ...22.40 Calcio:Napoli ancora ko,Lazio vince 2-0 La Lazio torna al successo in campiona- to battendo all'Olimpico 2-0 il Napoli. Per i partenopei secondo ko consecutivo Fiammata iniziale dei padroni di ...