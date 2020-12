Ultimi episodi di Balthazar su Giallo, trame 20 dicembre: a quando la seconda stagione? (Di domenica 20 dicembre 2020) Si conclude Balthazar su Giallo, canale 38 del digitale terrestre. L’appassionante crime franco-belga, incentrato su un geniale medico legale dal carattere non facile, ma che sul campo d’azione riesce a risolvere brillantemente i casi di omicidio. Balthazar fa da spalla al comandante della polizia Hélène Bach, una donna molto razionale. Entrambi dovranno affrontare le indagini di omicidio più complesse nella Parigi moderna. E ovviamente tra i due, personalità agli antipodi, voleranno anche scintille. Ecco le anticipazioni sugli episodi che vedremo stasera, domenica 20 dicembre. Nel primo, l‘episodio 1×05 dal titolo Vite a pezzi, Balthazar esamina un cadavere smembrato ritrovato in un fiume; quando però le parti del corpo non combaciano, capisce che ... Leggi su optimagazine (Di domenica 20 dicembre 2020) Si concludesu, canale 38 del digitale terrestre. L’appassionante crime franco-belga, incentrato su un geniale medico legale dal carattere non facile, ma che sul campo d’azione riesce a risolvere brillantemente i casi di omicidio.fa da spalla al comandante della polizia Hélène Bach, una donna molto razionale. Entrambi dovranno affrontare le indagini di omicidio più complesse nella Parigi moderna. E ovviamente tra i due, personalità agli antipodi, voleranno anche scintille. Ecco le anticipazioni sugliche vedremo stasera, domenica 20. Nel primo, l‘o 1×05 dal titolo Vite a pezzi,esamina un cadavere smembrato ritrovato in un fiume;però le parti del corpo non combaciano, capisce che ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultimi episodi Criminal Minds 15/ Anticipazioni ultimi episodi oggi, 19 dicembre: Reid morirà? Il Sussidiario.net Truffe on line: la Polizia denuncia 2 persone, vittime una ragazza e un uomo di Senigallia

Con l’aumento degli acquisti in rete crescono anche i casi di episodi di truffe che vengono denunciati negli uffici di Polizia. L’ultimo episodio in ordine di tempo riguarda il caso di un acquisto di ...

The Mandalorian 2x08, recensione

La seconda stagione giunge alla conclusione con un finale mastodontico che resterà scolpito nella storia del piccolo schermo... e che farà discutere tantissimo i fan di Star Wars. Ecco la nostra ...

