Governo, Rosato: 'La fiducia non c'è più, Conte l'ha sciupata' | Pd: 'Parli per il 2% di Italia Viva, non serve una crisi' (Di domenica 20 dicembre 2020) 'Bisogna costruire un rapporto fiduciario di maggioranza che oggi non c'è più. Conte ha sciupato la fiducia che aveva'. E' quanto afferma l'esponente di Italia Viva, Ettore Rosato , aggiungendo che 'o ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 20 dicembre 2020) 'Bisogna costruire un rapportorio di maggioranza che oggi non c'è più.ha sciupato lache aveva'. E' quanto afferma l'esponente di, Ettore, aggiungendo che 'o ...

