Gaia e Camilla | la morte un anno fa

(Di domenica 20 dicembre 2020) Domani sarà undal tragico schianto di Corso Francia costato la vita a due 16enni,, travolte dal suv guidato da Pietro Genovese. Per questa vicenda ieri è arrivata la sentenza di primo grado: otto anni per duplice omicidio stradale. A 24 ore dalla pronuncia del gup Gaspare Sturzo, che ha inflitto una pena superiore alle richieste della procura non riconoscendo il concorso di colpa, i difensori dell’imputato spiegano “che sono ore dure per tutti”. Ieri il ventenne, che si trova agli arresti domiciliari, è scoppiato in lacrime al termine della lettura del dispositivo. “Attendiamo di leggere le motivazioni della sentenza - spiegano gli avvocati Franco Coppi e Gianluca Tognozzi - ma in questa fase chiediamo rispetto per tutte le persone coinvolte e respingiamo ricostruzioni fantasiose su quanto avvenuto quella tragica ...