Covid, dopo ore rimosso il blocco dei ristoratori sul lungomare di Napoli (Di domenica 20 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sospesa la protesta dei ristoratori e titolari di pubblici esercizi di Napoli che da questa mattina avevano bloccato la stradale sul lungomare in attesa degli esiti della riunione in corso in videoconferenza con la Regione che ha annunciato ristori agli operatori. I manifestanti si sono consultati sull'annuncio del Governatore De Luca di ristori ulteriori per compensare le spese sostenute per gli approvvigionamenti in previsione della riapertura. In un'assemblea improvvisata ha prevalso, in un primo momento, la linea dura, che chiede la revoca dell'ordinanza di ieri di De Luca sulla base della quale la Campania resta zona arancione. Il blocco è stato poi rimosso alla Riviera di Chiaia, all'altezza dell'incrocio con piazza San Pasquale.

Ultime Notizie dalla rete : Covid dopo Come cambierà l'economia dopo il Covid-19? Morningstar Coronavirus "mutato": l'Italia blocca i voli da e per il Regno Unito

La variante del Covid, da poco scoperta a Londra, è preoccupante e dovrà essere approfondita dai nostri scienziati. Le restrizioni più rigide durano dalla mezzanotte di domenica 20 dicembre e saranno ...

Salvo il trasporto pubblico, in Manovra 10 milioni per Brescia

Approvato in maniera bipartisan l’emendamento presentato dalla deputata bresciana della Lega Simona Bordonali. Il piano eccezionale per la scuola avrà le risorse chieste ...

