L’assoluzione di Raggi rafforza gli avversari del M5s, Calenda in primis (Di sabato 19 dicembre 2020) ROMA – L’assoluzione di Virginia Raggi la sdogana definitivamente nella corsa al Campidoglio. L’esito del processo di appello per la nomina di Marra sposta il dibattito da un campo all’altro. E ora la domanda non e’ piu’ “cosa fara’ il M5s in caso di condanna della sindaca”. Ma “cosa fara’ il centrosinistra nella scelta del suo candidato”. Con una certezza chiara a tutti: con la Raggi in campo, ed ora anche piu’ forte, un accordo tra Pd e M5s sara’ impossibile. Leggi su dire (Di sabato 19 dicembre 2020) ROMA – L’assoluzione di Virginia Raggi la sdogana definitivamente nella corsa al Campidoglio. L’esito del processo di appello per la nomina di Marra sposta il dibattito da un campo all’altro. E ora la domanda non e’ piu’ “cosa fara’ il M5s in caso di condanna della sindaca”. Ma “cosa fara’ il centrosinistra nella scelta del suo candidato”. Con una certezza chiara a tutti: con la Raggi in campo, ed ora anche piu’ forte, un accordo tra Pd e M5s sara’ impossibile.

