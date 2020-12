Infortunio Ibrahimovic Zlatan | altro stop! Ora rischia di saltare anche la Juventus

AntoVitiello : Il #Milan riesaminerà i piani della campagna acquisti di gennaio anche alla luce dell’infortunio di #Ibrahimovic - FBiasin : #Ibrahimovic si ferma a fine allenamento, problema al polpaccio. Prossimi esami tra dieci giorni. È brutto da dire… - SkySport : Infortunio Ibrahimovic, l'attaccante del Milan si è allenato in gruppo - ninoBertolino : RT @AntoVitiello: Il #Milan riesaminerà i piani della campagna acquisti di gennaio anche alla luce dell’infortunio di #Ibrahimovic - LUZrossonero : RT @EmanueleDolce: Commento tecnico e medico sul nuovo infortunio di @Ibra_official: mannaggia la puttanazza della miseriazza infame gobba… -

Sicuramente il Milan non potrà contare su Zlatan Ibrahimovic per la partita contro il Sassuolo. L’attaccante svedese al termine dell’allenamento pomeridiano insieme ai compagni.. Probabili formazioni ...Il 39enne Zlatan Ibrahimovic stuzzica il quasi 43enne Gigi Buffon , non senza ironia: "Per lui è facile - dice l'attaccante del Milan al sito dell'Uefa - lui deve solo stare in piedi e bloccare i ...