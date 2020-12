Berlinale 2021, doppia «formula» tra streaming e proiezioni in estate (Di sabato 19 dicembre 2020) Lo scorso anno era stato l’ultimo festival in presenza prima del lockdown mondiale: del Covid si parlava da qualche settimana, la Cina rimandava le immagini di città chiuse e deserte che avremmo imparato presto conoscere mentre in Italia l’epidemia scoppiava all’improvviso, proprio quei giorni, tra Alzano, Nembro, Bergamo. Nel 2021 invece anche la Berlinale non ci sarà: la conferma ufficiale alle voci che parlavano di un avanzamento nell’anno o di varie ipotesi virtuali, è arrivata ieri con un comunicato della … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 19 dicembre 2020) Lo scorso anno era stato l’ultimo festival in presenza prima del lockdown mondiale: del Covid si parlava da qualche settimana, la Cina rimandava le immagini di città chiuse e deserte che avremmo imparato presto conoscere mentre in Italia l’epidemia scoppiava all’improvviso, proprio quei giorni, tra Alzano, Nembro, Bergamo. Nelinvece anche lanon ci sarà: la conferma ufficiale alle voci che parlavano di un avanzamento nell’anno o di varie ipotesi virtuali, è arrivata ieri con un comunicato della … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

