Ubisoft + su Google Stadia non permette di condividere i giochi nel gruppo famiglia

Ubisoft + è ora disponibile su Google Stadia, ma a quanto pare c'è un piccolo ma fastidioso problema. Sembra infatti che i giochi di Ubisoft non possano essere condivisi con chi utilizza il piano famiglia di Stadia. Sebbene i giocatori possano condividere sia i giochi acquistati che quelli di Stadia Pro con i membri della famiglia, ogni giocatore deve acquistare il proprio abbonamento Ubisoft da 14,99 euro per giocare ai giochi Ubisoft +. Alcuni screenshot pubblicati dal sito Gaming Nexus mostrano a confronto due giochi: Sekiro Shadows Die Twice è condivisibile con il piano famiglia, mentre Immortals Fenyx Rising, ...

