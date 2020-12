Quando parla Conte? Data, orario e dove seguire la nuova conferenza stampa del Premier (aggiornamenti in tempo reale) (Di giovedì 17 dicembre 2020) Quando parla Conte? Attesa per la nuova conferenza stampa del Premier Giuseppe Conte chiamato ad annunciare le nuove misure restrittive per il Natale. Le ipotesi in campo sono molteplici ma tutte sembrano andare in un’unica direzione: incrementare la stretta per prevenire una terza onData di contagi. Dpcm Natale: le restrizioni già in vigore per le Feste Ricordiamo che un primo pacchetto di misure è già stato varato. Dal 21 dicembre al 6 gennaio è vietato infatti ogni spostamento “in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome”, e il 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio ogni spostamento tra comuni, salvo che per comprovate esigenze di lavoro, necessità o salute. È consentito il rientro alla residenza, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 17 dicembre 2020)? Attesa per ladelGiuseppechiamato ad annunciare le nuove misure restrittive per il Natale. Le ipotesi in campo sono molteplici ma tutte sembrano andare in un’unica direzione: incrementare la stretta per prevenire una terza ondi contagi. Dpcm Natale: le restrizioni già in vigore per le Feste Ricordiamo che un primo pacchetto di misure è già stato varato. Dal 21 dicembre al 6 gennaio è vietato infatti ogni spostamento “in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome”, e il 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio ogni spostamento tra comuni, salvo che per comprovate esigenze di lavoro, necessità o salute. È consentito il rientro alla residenza, ...

ZZiliani : Quando il furto messo a segno (vedi rigore regalato a #Chiesa) è così clamoroso che non è possibile negarlo, la fav… - La7tv : #omnibus @borghi_claudio ironizza sull'intervista a Paola #Taverna sulla riforma del #MES: 'Purtroppo comanda lei e… - RobertoBurioni : Si parla di una 'nuova variante 'inglese del coronavirus ma niente panico. Niente fa pensare che sia più pericolosa… - AsinaChe : @serperuta No ma sono d'accordo. Però Ti dico secondo me Nardi è figlio di un mondo di estrema libertà intellettual… - ilpiana : Per chi parla ancora di fuorigioco. Per #Caressa impresentabile. Quando la #VAR non serve -