Milano, numero chiuso in Galleria. Ma per Bruno Vespa non basta: “Usiamo gli idranti” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Dopo quanto è avvenuto nell’ultimo fine settimana a Milano, scatta il numero chiuso presso la Galleria Vittorio Emanuele. Per Bruno Vespa, non è sufficiente. A Milano – una delle città più colpite dal Coronavirus durante la prima e la seconda ondata – ha destato molta preoccupazione quanto è avvenuto nel fine settimana, ossia la grande concentrazione L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 17 dicembre 2020) Dopo quanto è avvenuto nell’ultimo fine settimana a, scatta ilpresso laVittorio Emanuele. Per, non è sufficiente. A– una delle città più colpite dal Coronavirus durante la prima e la seconda ondata – ha destato molta preoccupazione quanto è avvenuto nel fine settimana, ossia la grande concentrazione L'articolo proviene da Leggilo.org.

TommyBrain : A Milano Galleria a numero chiuso: nuovi controlli...' - IacobellisT : A Milano Galleria a numero chiuso: nuovi controlli...' - matteobensi : RT @claudiocerasa: Effetti della pandemia sulle immatricolazioni/1. Al Politecnico di Milano da 7.700 a 7.762. Allo Iulm di Milano da 1.693… - antoniodini : RT @ferrazza: Il nuovo numero di @wireditalia è da oggi in edicola a Milano e da domani nel resto d'Italia. Tema: next generation. Solo s… - scarpdetenis : RT @scarpdetenis: @CarloVerdelli direttore di @scarpdetenis per un numero presenta il giornale di #dicembre #gennaio. Vedi il video ?? https… -