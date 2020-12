Milan, Ibrahimovic e Kjaer in forte dubbio per il Sassuolo (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il Milan dovrà rinunciare a Ibrahimovic e Kjaer anche contro il Sassuolo? Stando alle notizie che arrivano da Milanello il rischio c’è: i due si allenano a parte, domani provino decisivo Potrebbe slittare ancora il rientro di Ibrahimovic e Kjaer nel Milan. Sono giorni che si parla di una loro convocazione, dopo i rispettivi infortuni Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ildovrà rinunciare aanche contro il? Stando alle notizie che arrivano daello il rischio c’è: i due si allenano a parte, domani provino decisivo Potrebbe slittare ancora il rientro dinel. Sono giorni che si parla di una loro convocazione, dopo i rispettivi infortuni Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

