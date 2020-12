Macron è positivo al Covid Lavorerà in isolamento per 7 giorni

you_trend : ?? #BREAKING #Francia, il Presidente #Macron è risultato positivo al #coronavirus - MediasetTgcom24 : Macron positivo al Covid - SputnikMundo : ?Macron da positivo al COVID-19?? - quaranta_vito : ?? Francia, Macron positivo al coronavirus - StefaniaFalone : Covid, Macron positivo al tampone. L'Eliseo: «In isolamento per 7 giorni». Primo ministro in quarantena… -

Ultime Notizie dalla rete : Macron positivo

Il presidente francese Emmanuel Macron è risultato positivo al covid-19. Da questo momento in poi Macron si isolerà per sette giorni ma continuerà a lavorare a distanza. La notizia è stata ...AGI - Il presidente francese, Emmanuel Macron, è risultato positivo al Covid. Lo rende noto l'Eliseo. Macron è stato sottoposto al test dopo la comparsa dei primi sintomi e continuerà a lavorare in ...