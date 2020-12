Lady Gaga annuncia un nuovo video e intanto posa in Senza veli sui social

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Il prossimomusicale, tratto dal suo ultimo album 'Chromatica', potrebbe essere quello per 'Sour Candy', brano cantato in collaborazione con il gruppo K-Pop delle Blackpink.lo lascia ...

Ultime Notizie dalla rete : Lady Gaga

AMICA - La rivista moda donna

Lady Gaga lo lascia intendere con uno post su Instagram accanto ad un selfie in cui ammicca sensuale, citando proprio la canzone. E intanto infiamma il web con uno scatto in topless per il suo marchio ...Lady Gaga è la testimonial della pubblicità del nuovo profumo Voce Viva di Valentino. Lo spot TV, ormai in rotazione da qualche mese, è tornato da qualche giorno nei palinsesti pubblicitari e vede la ...