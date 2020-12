GF Vip, Selvaggia Roma a ruota libera: “E’ stato fantastico…” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Selvaggia Roma è stata eliminata al Grande Fratello Vip ma, a giudicare da quanto ha appena scritto sul suo profilo Instagram, l’ha presa con molta filosofia. L’uscita di Selvaggia Roma dalla Casa del Grande Fratello Vip è stata tutt’altra che serena. Dopo essere stata eliminata, fuori dalla porta rossa ad attenderla c’erano le accuse del L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 17 dicembre 2020)è stata eliminata al Grande Fratello Vip ma, a giudicare da quanto ha appena scritto sul suo profilo Instagram, l’ha presa con molta filosofia. L’uscita didalla Casa del Grande Fratello Vip è stata tutt’altra che serena. Dopo essere stata eliminata, fuori dalla porta rossa ad attenderla c’erano le accuse del L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

infoitcultura : Inspiegabile gaffe degli autori Grande Fratello Vip: chiamata in confessionale Selvaggia Roma - infoitcultura : Mattino 5: per Selvaggia Roma nessun rimpianto al GF Vip - peppe844 : #gfvip Inspiegabile gaffe degli autori Grande Fratello Vip: chiamata in confessionale Selvaggia Roma - BITCHYFit : Selvaggia Roma confessa il concorrente del GF Vip sul quale aveva messo gli occhi (non è Pierpaolo) - infoitcultura : Grande Fratello Vip, la 'proposta indecente' di Selvaggia Roma: 'Un pensiero ce lo avrei fatto' -