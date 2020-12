‘Gf Vip 5’, Pierpaolo Pretelli rivela: “Ho un blocco con le donne!”, poi ripensa alla ex Ariadna Romero e ammette che… (Di giovedì 17 dicembre 2020) Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lo scorso lunedì, Pierpaolo Pretelli ha rivisto Ariadna Romero, la sua ex compagna, nonché madre di suo figlio Leonardo, un incontro che ha fatto molto piacere all’ex velino e che gli ha scaturito diverse riflessioni. In questi ultimi giorni, infatti, Pierpaolo è tornato a parlare non solo di Ariadna ed Elisabetta, ma anche del suo rapporto con le donne, confessando a Cristiano Malgioglio ed Andrea Zelletta di avere un blocco nelle relazioni: “Fuori da qui ho conosciuto diverse ragazze, magari dura un mese, due mesi e poi finisce“. Cristiano a questo punto, ha cercato di consolare il compagno, spiegandogli che ha solo bisogno di trovare la donna giusta, che gli voglia davvero bene: Da quando è successa questa ... Leggi su isaechia (Di giovedì 17 dicembre 2020) Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lo scorso lunedì,ha rivisto, la sua ex compagna, nonché madre di suo figlio Leonardo, un incontro che ha fatto molto piacere all’ex velino e che gli ha scaturito diverse riflessioni. In questi ultimi giorni, infatti,è tornato a parlare non solo died Elisabetta, ma anche del suo rapporto con le donne, confessando a Cristiano Malgioglio ed Andrea Zelletta di avere unnelle relazioni: “Fuori da qui ho conosciuto diverse ragazze, magari dura un mese, due mesi e poi finisce“. Cristiano a questo punto, ha cercato di consolare il compagno, spiegandogli che ha solo bisogno di trovare la donna giusta, che gli voglia davvero bene: Da quando è successa questa ...

