Consumi, calo a doppia cifra a novembre (Di giovedì 17 dicembre 2020) (Teleborsa) – Se a ottobre i dati sui Consumi certificati dall'Indicatore di Confcommercio (ICC) erano "brutti" quelli di novembre sono decisamente più sconfortanti. Nell'ultimo trimestre del 2020 – spiega la Confederazione delle imprese – il quadro economico si è ulteriormente indebolito anche se con un'intensità più ridotta rispetto a in primavera. Tra i settori più colpiti: commercio non alimentare, trasporti, servizi ricettivi e di ristorazione, spettacoli e ricreazione. Nel confronto annuo, l'ICC di novembre è tornato a registrare una riduzione a doppia cifra (-16%), a causa della contrazione della domanda nel comparto dei servizi ed in particolare del turismo che si appresta a chiudere l'intero 2020 con cali che approssimano, o superano, il 50%. L'emergenza sanitaria si fa sentire Nonostante ...

