Zona rossa Natale, Zaia: "Il Veneto non aspetterà il Governo" (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Luca Zaia, governatore della Regione Veneto, informa che la situazione Zona rossa Natale sul suo territorio è una cosa purtroppo indispensabile. Il Governatore della Regione Veneto, Luca Zaia, invoca l'istituzione della Zona rossa per le festività di Natale 2020. Un provvedimento che si dimostra come indispensabile, alla luce della gravità delle situazioni che riguardano sia L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

