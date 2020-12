Lavoratori in smart working? I ministeri risparmiano 53 milioni (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Si tratta di 35 milioni per buoni pasto non distribuiti e 18 milioni per straordinari mancati. La ministra Dadone: “Utilizziamoli per la formazione o per allargare il welfare”. Lo smartworking fa risparmiare: anche sui costi della Pubblica amministrazione. Il lavoro da casa, imposto dall’emergenza covid, ha generato un effetto secondario positivo: un risparmio considerevole per L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Si tratta di 35per buoni pasto non distribuiti e 18per straordinari mancati. La ministra Dadone: “Utilizziamoli per la formazione o per allargare il welfare”. Lofa risparmiare: anche sui costi della Pubblica amministrazione. Il lavoro da casa, imposto dall’emergenza covid, ha generato un effetto secondario positivo: un risparmio considerevole per L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

