Gf Vip, perché non entra più la sorella di Elettra Lamborghini: “Cosa voleva, per contratto” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) E’ in continua evoluzione il Grande Fratello Vip in corso, il reality si arricchisce giorno dopo giorno di ulteriori novità che alimentano la curiosità dei tanti fans. Il GFVIP è iniziato da circa tre mesi e è destinato a durare fino alla metà di Febbraio, tutti gli inquilini che sono entrati all’inizio tranne Elisabetta Gregoraci L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 16 dicembre 2020) E’ in continua evoluzione il Grande Fratello Vip in corso, il reality si arricchisce giorno dopo giorno di ulteriori novità che alimentano la curiosità dei tanti fans. Il GFVIP è iniziato da circa tre mesi e è destinato a durare fino alla metà di Febbraio, tutti gli inquilini che sonoti all’inizio tranne Elisabetta Gregoraci L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

