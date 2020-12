Genoa-Milan (16 dicembre ore 20:45): formazioni, quote, pronostici (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il momento del Genoa è negativo e il calendario non aiuta il grifone visto che a Marassi, tre giorni dopo la Juve che ha vinto 3-1, arriva il Milan. I rossoneri finora hanno vinto tutte le gare giocate in trasferta in campionato ma hanno perso due punti da Inter, Napoli e Juve non andando oltre InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il momento delè negativo e il calendario non aiuta il grifone visto che a Marassi, tre giorni dopo la Juve che ha vinto 3-1, arriva il. I rossoneri finora hanno vinto tutte le gare giocate in trasferta in campionato ma hanno perso due punti da Inter, Napoli e Juve non andando oltre InfoBetting: Scommesse Sportive e

AntoVitiello : Allenamento in gruppo per #Ibrahimovic ma si deciderà domani se prenderà parte alla gara con il #Genoa. #Kjaer anco… - Gazzetta_it : Rinnovo #Calhanoglu, #Maldini e Massara incontreranno l'agente prima di #GenoaMilan - PianetaMilan : #Diretta #GenoaMilan: #formazioni e dove vederla in tv | #LIVE #NEWS - #calcio @SerieA #SerieA #SerieATIM @acmilan… - JoseAbayo : RT @CarolRadull: Serie A Fixtures. Juventus vs. Atalanta 8.30pm Fiorentina vs. Sassuolo 10.45pm Genoa vs. Milan 10.45pm Inter Milan vs.… - zazoomblog : Probabili formazioni Genoa Milan- Quote Maran ritrova Criscito e Badelj (Serie A) - #Probabili #formazioni #Genoa… -