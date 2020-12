Putin si congratula con Biden per la vittoria (Di martedì 15 dicembre 2020) Vladimir Putin si congratula con Joe Biden per la vittoria alle elezioni presidenziali. Lo ha annunciato il Cremlino. Nel suo telegramma, Putin ha augurato al presidente eletto ogni successo. Ha inoltre espresso la fiducia che la Russia e gli USA possano, nonostante le loro divergenze, aiutare realmente a risolvere molti problemi e sfide che il Leggi su periodicodaily (Di martedì 15 dicembre 2020) Vladimirsicon Joeper laalle elezioni presidenziali. Lo ha annunciato il Cremlino. Nel suo telegramma,ha augurato al presidente eletto ogni successo. Ha inoltre espresso la fiducia che la Russia e gli USA possano, nonostante le loro divergenze, aiutare realmente a risolvere molti problemi e sfide che il

